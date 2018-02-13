Nurgül Yeşilçay'ı görenler şoke oldu!

Yeni yılda daha genç bir görüntüye kavuşmak isteyen 41 yaşındaki Nurgül Yeşilçay pek çok ünlü oyuncunun tercih ettiği botoksu denedi.

2 yıl önce Paramparça dizisinde Nurgül Yeşilçay’ın göz altı halkaları ve yüzündeki lekeler ‘dijital botoks’la yok edilmiş ve bu konu uzun süre magazin gündeminde konuşulmuştu. Görünen o ki Nurgül Yeşilçay, bu sanal işlemden sadece birkaç yıl sonra gerçekten botoks yaptırma ihtiyacı hissetti.

BOTOKS ÖZRÜ!

Nurgül Yeşilçay da botokslu ünlüler kervanına katıldı. Oyuncu, “Hazır boşken bunu da deneyeyim dedim. Verdiğim rahatsızlıktan özür dilerim” dedi.