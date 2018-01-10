Nursel Ergin'e çok kötü haber!

Nursel Ergin'in Kanal D'deki programı için final kararı alındı.

Kanal D'de hafta içi her gün yayınlanan Nursel'le Evin Tadı programı için kanal yönetimi "final" kararı aldı. Nursel Ergin'in iş adamı Murat Akyer ile evliliği olay olmuştu.

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