O artık sarışın!

New York Fashion Week'e anksiyetesi nedeniyle katılmayan Kendall Jenner, London Fashion Week'e yepyeni imajıyla katıldı.

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Kendall Jenner, podyumlara geri döndü. Yaşadığı anksiyete nedeniyle bir süredir podyumlardan uzak kalmak istediğini belirten ünlü isim London Fashion Week’e ise bomba gibi bir dönüş yaptı.

Burberry’nin defilesinde boy gösteren 23 yaşındaki genç modelin yeni imajı ise oldukça dikkat çekti. Saçlarını sarıya boyatan Jenner, bu defileyle yeni imajını da medyaya tanıtmış oldu. Podyumda Jenner’a Gigi ve Bella Hadid kardeşler de eşlik etti.

Kendall Jenner’ın yeni imajı ise hayranlarını ikiye böldü. Kimileri yeni halini çok beğenirken, kimileri ise esmer halinin çok daha güzel olduğunu söylüyor.

Kendall Jenner daha önce 2016 yılında Balmain defilesinde de sarı peruk takmıştı.