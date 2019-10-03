O dizi final yapıyor!

Şampiyon final yapıyor! Ekran serüveni kısa süren Şampiyon’un final tarihi belli oldu

TRT 1'de bu sezon yayın hayatına büyük umutlarla başlayan Şampiyon dizisi istenilen reyting sonuçlarına ulaşılmamasının ardından final yapmak kararı aldı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'ın yer aldığı Şampiyon şu ana kadar üç bölümü ile ekranlara geldi. Peki Şampiyon dizisi final bölümü ne zaman?

Güçlü oyuncu kadrosu ve farklı hikayesi ile yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Şampiyon beklediği sonucu elde edememenin ardından ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Kafkas lakaplı eski boksörün hikayesinin anlatıldığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Şu ana kadar üç bölümü yayınlanan Şampiyon dizisi 16. bölümün ardından artık ekranlara gelmeyecek.

ŞAMPİYON FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Şampiyon final tarihi belli oldu. Büyük umutlarla yayın hayatına başlayan fakat istenilen reyting patlamasını yapamayan Şampiyon dizisi gelecek haftalarda yayınlanacak 16. bölüm ile ekrana veda edecek.

Şampiyon dizisi 26 aralık perşembe günü 16. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek ve yeni bir sezonu daha görmeyecek.

ŞAMPİYON KONUSU

“Kafkas” lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş’le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş’e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas’a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas’ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas’ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz “Şampiyon”! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!