O diziye dahil oldu!

Fox Tv ekranlarında reyting rekorları kıran ‘Bizim Hikaye’ dizisine çocuk oyuncu Beren Gökyıldız dahil oldu.

Daha önce Anne dizisiyle herkesi ağlatan Beren Gökyıldız artık Bizim Hikaye dizisinde rol alacak. İlgiyle izlenen dizinin yeni bölüm fragmanın da Filiz, kardeşi Fikret'in hareketlerinden şüpheleniyor. Okulu birbirine katan Fikret, yanına bir kız arkadaş buldu. Diziye yeni dahil olan Beren Gökyıldız, Fikret'in arkadaşı rolünde oynayacak.