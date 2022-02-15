O evlatlık değil, o benim kızım!

50 yaşında ilk kez anne olup herkesi şaşırtan ünlü model, her ne kadar tüm ayrıntıları açıkça anlatmasa da ilk kez kızıyla ilgili konuştu. Model, kızının adını bir sır gibi saklamaya devam etti. Ancak çok konuşulan bir konuya da açıklık getirdi: O evlatlık değil, benim kızım!

DEFİLEDEN BİRKAÇ HAFTA SONRA BEBEK SÜRPRİZİ

Moda dünyasının "yaşayan efsanelerinden biri" olarak nitelendirilen Naomi Campbell, geçen yıl, önce bir defileye çıktı. Birkaç hafta sonra da sosyal medya hesabından bir kız bebek sahibi olduğunu duyurdu. Defileye çıktığı gün hamilelikle ilgili hiçbir belirti göstermeyen Campbell'ın bu sürprizi de herkesi beklenenden çok daha fazla şaşırttı.

KIZIYLA KAPAK POZU VERDİ

Campbell'ın 50 yaşında olduğu düşünüldüğünde birçok kişi bu bebeğin, ünlü model tarafından evlat edinildiğine inandı. Az sayıda kişi de kız bebeğin, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldiğini öne sürdü. İleri yaşta ilk kez anne olan Naomi Campbell, bu konuya şu ana kadar herhangi bir açıklık getirmedi. Fakat, Vogue dergisinin İngiltere sayısına, adını açıklamadığı kızıyla birlikte ilk kapak pozunu verdi. Bir de röportaj yapan Campbell, bebeğini evlat edinmediğini, önümüzdeki mayıs ayında ilk doğum gününü kutlayacak olan kızının kendi çocuğu olduğunu söyledi.

ÇEVRESİNDE ÇOK AZ SAYIDA İNSAN BİLİYORDU

Naomi Campbell, bir bebek sahibi olacağını da bir sır gibi sakladı. Top model, verdiği röportajda bu konuya da değindi. Sırrını çevresinde çok az sayıda insanın bildiğini söyledi Campbell. Sonra da şunları söyledi: "Ama o hayal edebileceğim en büyük nimet. Şimdiye kadar yaptığım en işi şey."

'EMEKLEMEDEN YÜRÜMEYE BAŞLAYACAK GİBİ'

Top model, kızının çok uslu ve sakin bir bebek olduğunu da sözlerine ekledi: "Çok iyi uyuyor, çok nadir ağlıyor. Bana, yaşına göre dikkatinin de çok açık olduğu söylendi." Kızının el sallamayı öğrendiğini anlatan Naomi Campbell, "Bu çok eğlenceli. Kızım çok gülüyor. Neredeyse konuşacak." Campbell kızının emeklemeden önce yürümeye başlayabileceğini de sözlerine ekledi. Minik bebeğinin sekiz tane dişinin çıktığını da söyledi Campbell.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Naomi Campbell bir döneme damgasını vuran ünlü modeller Cindy Crawford, Christy Turlington'ın da kendisine bebek bakımı konusunda destek olduklarını anlattı. Campbell'ın kızıyla ilk tanışan kişi de Cindy Crawford oldu. Bebek henüz birkaç haftalık olduğu sırada da Christy Turlington onu ve çiçeği burnunda anne olan Campbell'ı ziyaret etti.

MİNİK BEBEĞİN ÜNLÜ TASARIMCILARIN İMZASINI TAŞIYAN KIYAFETLERİ VAR

Naomi Campbell'ın anlattığına göre minik kızının daha şimdiden ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetlerden oluşan bir gardırobu var. Bunun için de tasarımcı arkadaşlarına teşekkür etti Naomi Campbell..

Naomi Campbell, geçen yıl mayıs ayında yaptığı sosyal medya paylaşımıyla 50 yaşında anne olduğunu duyurdu. Top model, yeni dünyaya gelen kızının ayaklarının fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Campbell paylaşımında bir bebek sahibi olmanın kendisi için bir lütuf olduğunu belirtti. Campbell "Minik bebeğin kendisini, anne olarak seçtiğini" belirterek "Hayatımda bu nazik ruha sahip olduğum için gurur duyuyorum" diye yazdı. Ömür boyu sürecek böylesine bir bağı tarif edecek kelime bulamadığını belirten Naomi Campbell, kızından "meleğim" diye söz etti ve paylaşımını "Daha büyük bir aşk yok" diyerek bitirdi.

BABASI DA HANGİ YÖNTEMLE DÜNYAYA GELDİĞİ DE SIR

Naomi Campbell, paylaşımında bebeğin hangi yöntemle dünyaya geldiğini belirtmedi. İlerleyen yaşını göz önüne alan birçok kişi, bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelmiş olabileceğini ileri sürdü. Şu anda hayatında kimse olmadığı bilinen Naomi Campbell, bundan dört yıl önce bilime teşekkür ederek bütün bu gelişmelerin kendisine istediği zaman anne olma şansı verdiğini söylemişti. Campbel'ın 2017'deki bu açıklaması göz önüne alındığında ünlü modelin kızına, taşıyıcı anne yöntemiyle sahip olduğu düşüncesi ağırlık kazanıyor.

Hürriyet