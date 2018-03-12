O jete Ajda Pekkan da binmiş!
O jete Ajda Pekkan da binmiş!
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İran'da düşen jetle ilgili ilginç bir bilgi daha ortaya çıktı. Jete daha eski tarihlerde Ajda Pekkan'ın da bindiği öğrenildi
Birleşik Arap Emirlikleri’nden İstanbul’a giden Başaran Yatırım Holding'e ait özel jette bulunan Hüseyin Başaran'ın tatil için Dubai'de olan bekarlığa veda partisinden dönen kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti.
Jette bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu belirtildi.
Ajda Pekkan'ın da 1 Eylül 2013 tarihinde düşen jete bindiği öğrenildi.
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