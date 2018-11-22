'O Ses Türkiye Kaynanalar' yapsınlar!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve şarkıcı Murat Boz, önceki akşam Etiler'de bir mekanda akşam yemeği yedi.

Yemek sonrası basın mensuplarına poz veren Acun Ilıcalı ve Murat Boz, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Zuhal Topal'ın sunduğu program ile TV8'deki 'Yemekteyiz' programının aynı formatta olduğu haberleri hakkında başarılı televizyoncu, "Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Benim Zuhal Topal'la sorunum yok. Formatı kullananlar ile ilgili bir olay. Taklit o kadar da olmaz. Bence 'O Ses Türkiye Kaynanalar' diye bir program yapsınlar" dedi.

Öte yandan şarkıcı Murat Boz, "Bence 'O Ses Türkiye' altın çağını yaşıyor. Çünkü iki büyük televizyon sunucusu Beyazıt ve Seda Sayan'la birlikteyiz" ifadelerini kullandı.