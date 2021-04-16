Oğlu Pars’ın ölüm yıl dönümünde Ebru Şallı’dan duygusal paylaşımlar

Oğluna olan özlemini her fırsatta dile getiren Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars'ı duygusal paylaşımlarla andı. Şallı, "Meleklerin de uyuduğuna şahit oldum" ifadelerini kullandı.

Manken Ebru Şallı’nın iş insanı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan’ın mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020’de hayatını kaybetmesinin ardından bir yıl geçti.

Ebru Şallı, ölümünün birinci yıl dönümünde Pars’ı Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımlarla andı.

Pars’ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı.

Videoda Pars’ın “Benim güzel anneciğim, ben sen kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin” dediği duyuluyor.

Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafına ise “Meleklerin uyuduğuna şahit oldum” notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL’LE KARŞILIKLI AĞLAMIŞLARDI

Geçen günlerde Çağla Şıkel’in FOX TV’deki programına konuk olan Ebru Şallı, canlı yayında oğlundan bahsederken duygusal anlar yaşamış, iki anne karşılıklı gözyaşı dökmüştü.

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