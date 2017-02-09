OĞLUMU MAGAZİN MALZEMESİ YAPMAM

Eski eşi Caner Erkin hakkında 451 bin liralık icra takibi başlattığı haberleriyle gündemde olan Atalay, habercilerle karşılaşınca gerildi. Erkin’in, oğulları Çınar’ın velayetini almak için dava açacağı hatırlatılan sunucu, “Oğlumu magazin malzemesi yapmam. İkimiz de çok mutluyız. Etle tırnağız biz” dedi.