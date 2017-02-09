OĞLUMU MAGAZİN MALZEMESİ YAPMAM
Oğlumu magazin malzemesi yapmam
A+A-
Eski eşi Caner Erkin hakkında 451 bin liralık icra takibi başlattığı haberleriyle gündemde olan Atalay, habercilerle karşılaşınca gerildi. Erkin’in, oğulları Çınar’ın velayetini almak için dava açacağı hatırlatılan sunucu, “Oğlumu magazin malzemesi yapmam. İkimiz de çok mutluyız. Etle tırnağız biz” dedi.
Bu haber toplam 233 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.