Okan Can Yantır: Öyle bir şey yok

Sıla ile birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelen Okan Can Yantır'dan kafa karıştıran bir açıklama geldi.

Sıla'ya şiddet uyguladığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Ahmet Kural, kavganın yaşandığı akşam Sıla'nın Okan Can Yantır ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söylemişti.

Sıla ise verdiği ifadede Okan Can Yantır ile birlikte olduklarını kabul etmişti. Ancak önceki akşam kameralara takılan Okan Can Yantır, söyledikleriyle kafaları karıştırdı

Kanal D'deki 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının özel haberine göre; bir mekandan çıkarken görüntülenen Okan Can Yantır, muhabirin Sıla ile ilişkilerini sorması üzerine "Öyle bir şey yok" dedi.