Ölümden geri gelmek mümkün mü? Bilim insanları ölü organları canlandırmayı keşfetti!

Araştırmacılar, beyin fonksiyonlarını geri getirdikleri domuzların diğer organlarını da canlandırmayı başardı.

Yale Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, ölümlerinin üzerinden bir saat geçen denek domuzlara, diyaliz makinesi benzeri bir makine ile kendilerinin keşfettiği bir karışım pompaladı. İşlemin ardından herhangi bir hareketlenme görünmeyen domuzların organlarında canlanma görüldü.

New York Times gazetesinin haberine göre; bilim insanları, OrganEx adını verdikleri karışımı enjekte ettikleri ölü domuzların vücutlarında soğumanın gerçekleşmediğini ve kalp, karaciğer, böbreklerler ve beyin de dahil olmak üzere organlardaki hücrelerin "canlandığını" keşfetti.

Araştırmacılar, hedeflerinin, ölüm saatinin üzerinden uzun süre geçmiş olsa dahi canlı organlar elde etmek olduğunu; böylece organ nakli süresinin uzamasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Araştırmacıların bir diğer hedefi ise kalp veya beyin felcinden sonra bu organlarda gerçekleşebilecek daha büyük hasarları önlemek.

Yale Üniversitesi'nde gerçekleşen bu araştırmayı takip eden biyoetik uzmanı Stephen Latham, bulguların yalnızca ilk adım olduğunu söyledi. Latham ayrıca, “insanlar üzerinde kullanmanın çok uzak” olduğunu da vurguladı.

Araştırma ekibinden Nörobilim Uzmanı Dr. David Andrijeviç, “Ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk” dedi.

Gelişmekte olan teknolojilerin etik, yasal ve sosyal etkilerini inceleyen Duke Üniversitesi'nde görevli hukuk profesörü Nita Farahany, “İnanılmaz, akıllara durgunluk veren bir şey” dedi.

Dr. Farahany ayrıca, araştırma sonucunda ölümün tanımıyla ilgili yeni soruların gündeme geleceğini sözlerine şu şekilde ekledi:

"Ölümün bir şey olduğunu varsayıyoruz, bir varoluş hali. Ölüm geri döndürülebilir ya da geri döndürülemez bir şey mi?"

ARAŞTIRMA NASIL BAŞLADI?

Çalışma, birkaç yıl önce grubun bir mezbahadan alınan ölü domuzların beyinleriyle benzer bir deney yapmasıyla başladı. Domuzlar öldükten dört saat sonra grup, BrainEx adını verdikleri OrganEx'e benzer bir karışımı deneklere aşıladı. İşlem sonrasında ölmesi gereken beyin hücrelerinin yeniden canlandırılabileceği görüldü.

Bu durum üzerine Yale ekibinin bir başka üyesi Dr. Zvonimir Vrselja, bu karışımın tüm bir vücudu canlandırıp canlandıramayacaklarını sormalarına neden olduğunu söyledi.

ORGAN NAKLİ TARTIŞMALARI

Uzmanlar, keşfedilen bu yöntem ile organ naklinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini tartışıyor.

New York Üniversitesi Tıp Fakültesi etik uzmanı Brendan Parent, konuyla alakalı olarak, "Kabul edilen tıbbi ve yasal ölüm tanımına göre, bu domuzlar ölüydü [...] Kritik soru şu: Organlarda, işlev bozukluğu olacak mı? İşlev bozukluğu olacak ise ne tür bir işlev bozukluğu olacak?" diye sordu.

Cumhuriyet