Ölümüne dair flaş iddia!
Kazaya o mu sebep oldu?
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Zafer Çika'nın ölümüne patlayan lastik sebep oldu iddiası!
Oyuncu Demet Akbağ’ın 20 yıllık eşi Zafer Çika’nın Çeşme yolundaki trafik kazasında can vermesi büyük üzüntüye neden oldu. İddialara göre kazanın nedeni, otomobilin patlayan lastiği...
Oyuncu Demet Akbağ'ı kahreden kaza haberi önceki akşam geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere-Güzelbahçe mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından Zafer Çika, Çeşme'de toprağa verilecek.
OTOMOBİL LASTİĞİN PATLAMASI SONUCU YOLDAN ÇIKTI
Kazayla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Otomobil lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.
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