'Ona Aşıktım!'

Survivor'dan elendi bombayı patlattı: 'İlhan Mansız'a aşıktım'

'Survivor 2017' yarışmasına ilk veda eden isim olan oyuncu Seda Demir, aynı takımda yer aldığı eski milli futbolcu İlhan Mansız hakkında flaş bir itirafta bulundu. İşte Seda Demir'in o sözleri...

İlhan Mansız'la yaşadığı tartışmalar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Seda Demir, "İlhan'la tartıştık, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özürünü kimse duymadı. Orada hatalı olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiği bir futbolcuydu. Ben 18 yaşında İlhan'a aşıktım" ifadelerini kullandı.

"Gençliğinde aşık olduğunu ona söyledin mi?" sorusuna ise "Söyleyemedim. İlk günden tartışma çıkardığı için vazgeçtim. Çünkü kırıldım" yanıtını verdi.