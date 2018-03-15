Önceki klibi müstehcen bulununca...

Fransız model Aurelien Muller ile kamera karşısına geçtiği "Sıfır Tolerans" şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi ile yasaklanmıştı. Yeni klipte Hadise, önlemi elden bırakmadı.

KARARA İTİRAZ ETMİŞTİ

RTÜK klibi yayınlanan kanallara ceza vermiş bunun üzerine de kanallar klibi yayınlamayı bırakmıştı. Hadise bu karara itiraz etmiş ve klibini savunmuştu. "Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim" demişti. Hadise'den kardeşine abla uyarısı!

MONTLA KLİP ÇEKTİ!

Bir önceki klibi yasaklanan Hadise bu kez işini garantiye aldı. "Farkımız Var" isimli şarkısına yeni bir klip çeken şarkıcı bu kez montla kamera karşısına geçti, klip boyunca da montunu üzerinden çıkarmadı. Ayrıca klipte herhangi başka birine de rol vermedi.