Orman ve Terim transfer için aradı!

Ezeli rakipler Bertuğ Özgür Yıldırım'ı renklerine katmak için harekete geçti.

Sarıyer'ın 17 yaşındaki genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım için G.Saray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Bertuğ sol kenar ve forvet oynuyor. Bertuğ için Beşiktaş ve G.Saray'dan talep var. Fatih Terim, Bertuğ'un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile görüştü. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da bizzat aradı" dedi.