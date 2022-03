Oscar töreninde Will Smith'in Chris Rock'a tokadı gerçek mi, kurgu mu?

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve bu yıl 94'üncü kez düzenlenen Oscar Ödülleri, her yıl olduğu gibi heykelciği kaldıran ünlüler ve şıklık yarışı yerine tokat, gözyaşı ve özür ile gündemde... Sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith, hem törene hem de sosyal medyaya damga vurdu. ABD'li yıldızın bu hareketinin gerçek mi, yoksa reytingleri düşen şovun bir parçası mı olduğu kafa karıştırdı. "Will Smith'in Oscar ödülünün geri alınıp alınmayacağı" sorusu da tartışma konusu oldu.

94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Will Smith, Reinaldo Marcus Green'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'King Richard' filmindeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 35 yıllık kariyerinde ilk Oscar'ını kazanan 53 yaşındaki aktör, ödülünü almadan önce yaptığı hareketle herkesi şoke etti.

Sinema dünyasının en prestijli gecesi sayılmasına rağmen, ilgiyi gittikçe yitiren ve geçtiğimiz yıl tüm zamanların en düşük izlenme oranlarına sahip olan Oscar gecesine bu yıl tek bir olay damga vurdu; Will Smith'in, Chris Rock'a tokat atması. Bu yılki törende 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde hem favori olan hem de ödülü kucaklayan Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith'i hedef alan şakası nedeniyle komedyen Rock'a sert bir tokat attı.

ÖZÜR DİLEDİ

Los Angeles’taki Dolby Theatre'ı dolduran kalabalık büyük şaşkınlık yaşarken, "Tokatın gerçek mi, yoksa kurgu mu olduğu?" sorusu kısa sürede kafaları karıştırdı. Oscar törenini ekranları başında takip eden birçok kişi, Will Smith'in, King Richard filmindeki En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kabul konuşması sırasında gözleri dolu dolu özür dilemesine rağmen, olayın sadece bir skeç olduğundan emindi.

"ÖNCEDEN TASARLANMIŞ BİR HOLLYWOOD GÖSTERİSİ"

Bir beden dili uzmanına göre, Will Smith'in 2022 Oscar töreninde Chris Rock'a acımasızca tokat atması, "Önceden tasarlanmış bir Hollywood gösterisi"ydi. Ünlü psişik ve beden dili uzmanı Inbaal Honigman, tokatın sahte olduğunu ileri sürdü.

Daily Star gazetesine açıklamalarda bulunan beden dili uzmanı, "Beden dili analizi kesin bir bilim değildir. bazı durumlarda insanların beden dili bir hikaye anlatırken, duyguları başka bir hikaye anlatıyor olabilir. Will Smith'in Chris Rock'a doğru yürüyüşü yavaş görünüyor. Vuruş, tam olarak yanağına yönelik olmasına rağmen, Rock'ın kafasını zar zor geri savuruyor. Chris Rock'ın ceplerindeki elleri tam olarak bir adamın kendini savunma moduna girdiğini göstermiyor. Benim için bu, koreografisi yapılmış bir Hollywood gösterisiydi" dedi.

"SMITH İLE ROCK ARASINDA BU İLK VAKA DEĞİL"

CNN Türk canlı yayınına, ABD'de yaşayan ve Oscar törenini yakından takip eden hukukçu Yunus Emre Erdölen katıldı. Erdölen, "İlk başta ben de mizansen sandım. Bu tür şeyler Oscar törenlerinde oluyor ama Will Smith'in ABD'de sansürlenen küfürlü konuşmasının YouTube'a düşmesiyle beraber insanlar bunun mizansen olmadığını anladı. Rock ile Smith arasında bu ilk vaka değil. 2016'da da Jada Smith, Oscar'ı beyazlar çoğunlukta olduğu için protesto etmişti. Rock da sahnede bu durumla 'Zaten çağırılmadı' diyerek dalga geçmişti. Bunun da hatırlanmasıyla birlikte olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Birden ABD'nin gündemi bu olay oldu. Ciddi bir olaydı çünkü" ifadelerini kullandı.

"KONUŞMASI GERÇEK OLDUĞUNU TEYİT ETTİ"

Hürriyet gazetesi sinema yazarı Uğur Vardan ise konuyla ilgili olarak, "Başta insanlar gerçek mi, değil mi anlamadı. Daha sonra Will Smith'in konuşması bunun gerçek olduğunu teyit etti. Smith, ödülsonrası konuşmasında ailesinden bahsetti. Akademiden arkadaşlarından özür diledi ancak Rock'tan özür dilemedi. Tabii ki şiddet en son başvurulacak olgu. Tüm dünyanın gözü önünde böyle oldu" yorumunda bulundu.

OSCAR ÖDÜLÜ GERİ ALINIR MI?

"Will Smith'in kazandığı ödül geri alınır?" konusunda ise Yunus Emre Erdölen, "Akademi şiddeti kınayan bir tweet attı, ama Will Smith'i kınamadı. Bir kesim şiddetin karşısında dururken, bir kısım da Smith'i destekledi. 'Ödül geri alınsın' talepleri var ancak bu tek ses değil. O nedenle olur mu bilemiyorum" dedi.

ÜNLÜLERDEN TEPKİ

Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokada ünlülerden tepki geldi. Kathy Griffin, Mandy Moore, Nikki Glaser, George Takei, Maria Shriver, Sophia Bush gibi birçok Hollywood yıldızı, sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili yorumlar yaptı.

Judd Apatow, "Bu tamamen kontrol dışı bir öfke ve şiddet. 30 yıldır kendileriyle ilgili milyonlarca şaka duydular. Hollywood'da ve komedi dünyasında yeni değiller. O (Will) aklını kaybetti" mesajını yazdı.

