Oteller seni bekliyor Aslı şef…

Yıllardır otelcilik sektöründe yer alan Ender-Gülşah Alkoçlar çiftinin küçük kızları Aslışah, son yıllarda otellerinin işleriyle yakından ilgilenmeye başlamış. Şu sıralar Altuğ Leblebici ile evlilik yolanda bir ilişki yürütüyor. Bir yandan da kendisini geliştirmek için çabalıyor. Aslışah sevgilisiyle yaptığı kısa bir tatil sonrası Mutfak Sanatları Akademisi’nde aşçılık kurslarına başlamış. Otel mutfağında en önemli hizmet yemeklerin kalitesi ve lezzeti. Bu konuda uzmanlaşmak ve otellerinde sunulacak yemeklerin lezzetli olması için de bu işi mutfağında öğrenmek konusunda akıllıca bir davranış. Kurstan ilk fotoğrafını da sosyal medya sayfasından annesi Gülşah Alkoçlar paylaşmış. Bu paylaşımı yapan annesi Alkoçlar: “Profesyonel aşçılık eğitimin bitince oteller seni bekler Aslı şef” notuyla kızını motive etmiş. Çalışınca her şey olur.