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Oyuncu Murat Başoğlu'na hapis cezası

Oyuncu Murat Başoğlu'na hapis cezası

Dava sonuçlandı

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Sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu'nun alkollü araç kullanmaktan yargılandığı dava sonuçlandı. Başoğlu'nu 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme cezayı erteledi.

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1.93 promil alkollü çıkan ve ehliyetine el konulan Başoğlu, "Puro içtiğim için alkollü çıktım" demişti.

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