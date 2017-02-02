Oyuncu Murat Başoğlu'na hapis cezası
Dava sonuçlandı
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Sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu'nun alkollü araç kullanmaktan yargılandığı dava sonuçlandı. Başoğlu'nu 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme cezayı erteledi.
1.93 promil alkollü çıkan ve ehliyetine el konulan Başoğlu, "Puro içtiğim için alkollü çıktım" demişti.
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