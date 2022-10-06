Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın iç çamaşırsız fotoğrafı, çekimlere damga vurdu

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, cesur pozlar verdi. Genç oyuncunun baştan aşağı pembe olan pelerininin içerisine iç çamaşırı tercih etmemesi dikkat çekti.

Dizi sektörünün aranan isimleri arasında yer alan ve gerek Adanalı, gerekse de Medcezir dizisinde gösterdiği oyunculuk hala akıllara olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, meslek hayatına başarılı şekilde devam ediyor.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZ

Başarılı oyuncu Sarıkaya Elle dergisi için kamera karşısına geçti, tarzıyla hayranlarını büyüledi. Sadece pembe bir pelerin giyen Sarıkaya, sütyensiz görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

İşte Sarıkaya'nın o pozu:

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