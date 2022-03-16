Oyunculuk performansı eleştirilen Hazal Kaya için Nebahat Çehre ne dedi?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Türk sinemasının usta oyuncularından Nebahat Çehre, önceki gün mutfak alışverişi için geldiği Etiler'de görüntülendi. "Hep oyuncu Nebahat’ı görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat’ı görün” diye gazetecilere takılan Çehre, "Ben hep ev hanımı oldum" açıklamasında bulundu.

Nebahat Çehre, önceki gün mutfak alışverişi için geldiği Etiler'de objektiflere takıldı. Hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, aracının bagajına mutfak malzemelerini yerleştirdikten sonra soruları yanıtladı.

“Hep oyuncu Nebahat’ı görüyorsunuz, şimdi de ev hanımı Nebahat’ı görün” diye gazetecilere takılan Çehre, "Ben hep ev hanımı oldum. 19 yaşındaydım Yılmaz Güney’le nişanlıydım, 20’de evlendim. Bütün evin yemeklerini ben yapıyordum. Mutfağı çok seviyorum, alışveriş seviyorum. Hayatıma renk katıyor. Hoş şeyler bunlar. Türk mutfağında ve dünya mutfağında iddialıyım" diye konuştu.

Son günlerde tadımız, tuzumuz yok diyen Çehre, "Bir yerde savaş var, biz iki senedir sağlık savaşındayız. Malum kar yağdı, temizledi her yeri umarım bereketli olur” dedi.

"HAZAL DAHA LİSEYE GİDİYORDU"

Eski rol arkadaşı Hazal Kaya’nın son oynadığı dizideki oyunculuk performansının eleştirildiği hatırlatılan Çehre, "Bizim mesleğimizde olumlu ya da olumsuz eleştiriler hep oluyor. Diziyi izlemedim ama herkes her şeyi beğenecek diye bir durum yok. Ya da çok beğendiği bir şeyi bir başkası beğenmez. Bizim mesleğin getirisi bu. Biz beraber oynadığımızda Hazal daha liseye gidiyordu. Lokum gibi kız, o zamanki rolüne çok yakışmıştı. Gayet iyi oynuyordu. Biraz rollerin yakışması gerekiyor, benim uzun yıllardır mücadelemin sebebi bu, yapmamamın. Yakışan bir işte kalmak istiyorum. Hele ki yıllar geçtikten sonra bize kalan ne güzel şeyler yapmışız diye bilmek” dedi.

"YEŞİLÇAM'DA PARA İÇİN APTAL APTAL İŞLER YAPTIK"

"Son dönemde yetişen oyuncular maddiyatı daha ön plana mı koyuyor?" sorularına Çehre,"Ayağı yere basan çok az hikayeler var, ne yapsınlar? Biz Yeşilçam’da para için aptal aptal işler yaptık. İyi ki Yeşilçam’dan yetiştik, çok eğittiler, çok öğrettiler bize ama onun yanında para kazanmayı bilemedik, düzen yok, lüks yok. Lüks diyorum çünkü Hollywood gibi hizmet veriyor şirketler, müthiş yani” dedi.

Yapımcıların sosyal medya hesaplarındaki takipçilere göre oyuncu seçimlerini yaptıkları iddiaları Çehre’ye hatırlatılınca, "Bilmiyorum ki niçin yapıyorlar bunu. Bir nedenleri vardır kendince. Altı günde bende atıldım ‘Evimdeki Düşman’dan. Her şeyi oyunculuğuna göre seçmeliler” dedi.

"GÖKÇE BAHADIR'I BEĞENİYORUM"

"Son dönemdeki kadın başrol oyuncularından bir Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Nebahat Çehre çıkar mı?" sorusuna, "Güzel kızlarımız var. Emek de veriyorlar. Bana göre 3-4 kişi var. Gökçe Bahadır’ı beğeniyorum mesela, güzelliğini ön plana koymuyor, oyunculuğunu koyuyor” dedi. "Gökçe Bahadır’ın yanına erkek jön koysanız kimi koyardınız?" sorularına, "Kimi koyacağım, ‘Aşkı Memnu’ da çalıştığım Kıvanç Tatlıtuğ’u koyarım. Takdir ettiğim tarafı çok yakışıklı hep öyle götürebilirdi. Ama onu bıraktı oyunculuğa soyundu” dedi. Tatlıtuğ’un baba olacağı hatırlatılan Çehre, "Çok mutlu oldum, çok sevindim onların adına. Başak da erkeğini yükselten başarılı bir kadın” şeklinde konuştu.

Gelen teklifler olduğunu söyleyen Nebahat Çehre, "Kaldırılmak istemiyorum, çok güvenerek yapacağım bir şey olsun istiyorum. Bu kadar bekliyorum çünkü” şeklinde konuştu.

Milliyet