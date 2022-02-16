Özcan Deniz, 23 yaş küçük aşkıyla kutlama yaptı! Bir detay kimsenin gözünden kaçmadı

50 yaşındaki Özcan Deniz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kendisinden 23 yaş küçük modacı Samar Dadgar ile kutladı. Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Deniz'in koruma ordusu ile dolaşması dikkat çekti.

Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olaylı şekilde boşanan oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, gönlünü İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdı. Bir süredir modacı ile birlikte olan Deniz, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Çift, 2 gün önce Sevgililer Günü'nü kutladıkları mekandan çıkarken görüntülendi.

ÇİFTE KORUMA ORDUSU EŞLİK ETTİ

Yeniköy'deki bir restoranda baş başa yemek yiyen ikili, mekan çıkışı kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bıraktı. Çiftin, koruma ordusuyla dolaşması dikkat çekti.

DAVAYLA İLGİLİ SORULARA CEVAP VERMEDİ

Eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda oğlu Kuzey'in velayetini de kaybetti. Özcan Deniz dava ile ilgili sorulara da teşekkür etmekle yetindi.

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