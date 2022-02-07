Özel hayatını gizli tutuyordu! Camdaki kızı'n Hayri'si oğlu ve eşini ilk kez paylaştı!

Özel hayatını her zaman basından uzak tutan oyuncu Cihangir Ceyhan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını paylaşan oyuncunun gönderiyi yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Sıfır Bir adlı dizide oynadığı Cio karakteriyle adını duyuran ve sonrasında Çukur, Alev Alev gibi dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cihangir Ceyhan şimdilerde Camdaki Kız dizisinde rol alıyor. Bu zamana kadar sadece işiyle gündeme gelen oyuncunun özel hayatıyla ilgili herkesi şaşkına çeviren bir olay ortaya çıktı.

"RABBİM SANA SAĞLIK VERSİN EVLADIM"

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncu, ilk defa oğlu ve eşiyle fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, oğlunun doğum gününü kutladığı paylaşımına "İlhan Cihangir'imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin" notunu düştü.

PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

Bu zamana kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda herhangi bir gizleme yapmayan Cihangir Ceyhan, ailesiyle pozlarını yorumlara kapattı. Ceyhan'ın paylaşımı kısa sürede 227 binden fazla beğeni aldı.

İşte Cihangir Ceyhan'ın paylaşımından kareler..

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