Pentagon'dan merakla beklenen UFO haritası!

UFO ve uzaylı tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı gizliliği kaldırılan belgelerin yayınlanacağı internet sitesinin geçen 30 Ağustos'ta açıldığını duyurdu. Dünya üzerinde en çok UFO görülen noktaların da harita ile belirtildiği sitede, bu konuda yapılacak ihbarlar da kabul edilecek.

Derleyen: Oğuzcan Atış / Milliyet.com.tr - Dünya dışı yaşam tartışmaları, geçen yıl ABD Kongresi'nde 54 yıl aradan sonra ilk kez halka açık şekilde yapılan UFO konulu oturumun ardından gündemin ana maddelerinden biri haline gelmişti. Bu kapsamda yapılan araştırmaların önemli bir kısmının üzerinde hâlâ gizlilik bulunuyor olsa da ABD hükümeti, elinde bulunan verilerin bir kısmını kamuoyu ile paylaşmaya başladı.Konuyla ilgili yaşanan son gelişme ise ABD Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Pentagon, yayınladığı haritayla dünya üzerinde tanımlanamayan uçan cisimlerin en çok görüldüğü noktaları paylaştı. 'Tanımlanamayan anormal fenomen' (UAP) olarak adlandırılan 'tanımlanamayan uçan cisim'ler (UFO) hakkında resmi olarak gizliliği kaldırılmış bilgiler, bakanlık tarafından kurulan yeni bir internet sitesi üzerinden halkla paylaşılıyor.

SON 27 YILI KAPSIYOR

ABD Savunma Bakanlığı, tanımlanamayan hava cisimlerine yönelik yapılan araştırmalarda şeffaflık sağlanması amacıyla, Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) ve 'aaro.mil' internet sitesinin 30 Ağustos’ta açıldığını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Patrick Ryder tarafından yapılan basın açıklamasında, internet sitesinin Pentagon'un UFO'ları anlama çabaları konusunda kamuoyuna bilgi sağlamak amacıyla kurulduğunu söyledi ve sitede UAP’ler ile ilgili gizliliği kaldırılmış videolar, fotoğraflar ve çeşitli raporların bulunacağını belirtti.

Söz konusu sitede, 1996 ve 2023 yılları arasındaki raporlara dayanarak son 27 yılda tanımlanamayan nesnelerin en çok görüldüğü yerleri gösteren bir dünya haritası da bulunuyor.

Harita, bir Pentagon yetkilisinin dünyanın her yerinde yüzlerce tanımlanamayan nesnenin tespit edildiğini itiraf etmesinden kısa bir süre sonra yayınlandı. Pentagon'un Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) müdürü Dr. Sean Kirkpatrick "Bu cisimleri dünyanın her yerinde görüyoruz ve bunların çok ilginç görünen manevralar yaptığını görüyoruz" demişti.

1945'e kadar uzanan UAP ile ilgili ABD Hükümeti programları veya faaliyetleri hakkında doğrudan bilgisi olan mevcut veya ABD hükümeti çalışanları, hizmet üyeleri veya yüklenicilerden gelen ihbarları kabul edeceği bir bölüm bulunan internet sitesinin, ABD Kongresi'nin talep ettiği gibi, bu tür olayların tarihsel kaydını tamamlamasına yardımcı olacağı tahmin ediliyor.

JAPONYA, ORTA DOĞU VE ABD'DE YOĞUNLAŞIYOR

Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanana haritada dünya genelinde UFO görüldüğü iddia edilen en yoğun olaylar gösteriliyor. İşaretlenen ‘Sıcak UFO noktaları’nın konumlarıysa bu gözlemlerin neredeyse tamamının ABD ve çevresinde yaşandığını düşünenleri oldukça şaşırtıcı olabilecek türden.

Yayınlanan haritaya göre UFO'lar en çok ABD’nin doğu ve batı kıyıları, Japonya ve Orta Doğu'nun belirli bölgelerinde görülüyor.

BU YIL 6 FARKLI İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Yayınlanan haritanın birçok kişi için en dikkat çekici kısmı ise Japonya’da yapılan ihbarların yoğunlaştığı bölge. Japonya’da görüldüğü iddia edilen UFO vakalarının önemli bir bölümü 1945'teki ABD nükleer saldırılarının hedefi olan Nagazaki ve Hiroşima şehirlerini kapsayan bir bölgeyi de içine alıyor.

Yine Japonya’da yer alan bir diğer dikkat çekici bölge de 'UFO kasabası' olarak anılan, Fukuşima'daki Linomachi bölgesi. Bölgede yaşayan topluluğun da uzun bir süredir dünya dışı yaşama ilgi duyduğu, yabancıların ilgisini bölgeye yönlendirmek için tüm bölgeyi dünya dışı yaşamı konu alacak şekilde dekore ettiği biliniyor.

Japon medyasında yer alan haberlere göre, bu bölgede sadece 2023 yılı içinde 6 farklı UFO iddiası ortaya atıldı. Yapılan araştırmalarda ortaya atılan iddiaların önemli bir kısmının drone, kuş veya yanılsamalardan oluştuğu tespit edildi.

510 VAKANIN SINIFLANDIRILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

ABD’de devam eden dünya dışı yaşam tartışmaları, kongrede yapılan UFO oturumlarından sonra tekrar alevlenmiş, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de halk arasında 'UFO' olarak bilinen tanımlanamayan hava olaylarını incelemek için özel komisyon kurmuştu. Pentagon'un Ocak 2023'te yayımladığı 2022 UAP Raporu'nda çeşitli kurumların ve ABD ordusu birimlerinin rapora sağladığı katkılar sonucu toplam 510 UFO vakasının sınıflandırıldığı belirtilmişti.

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