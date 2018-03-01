PINAR ALTUĞ BOTOKS KURBANI OLDU

Çocuklar Duymasın'ın ünlü oyuncusu Pınar Altuğ, önceki gün AVM'de görüntülendi. Pınar Altuğ, botoksu abartınca gözleri kapanacak duruma geldi.

Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı’nda bulunan bir AVM’de objektiflere yansıdı. Altuğ’un şişmiş yüzü ve çizgi gibi kalmış gözleri objektiflere yansıdı.

“YOĞUN TEMPO BENİ YORDU”



43 yaşındaki oyuncu, “Dizi çekimi, televizyon programı derken yoğun ışık altında çalışmak beni yordu” ifadelerini kullandı.