Pınar Altuğ'dan vefa örneği

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıl bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın birinci ölüm yıl dönümünü unutmayarak sosyal medya hesabından duygusal bir not paylaştı.

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta ünlü bir otel odasının 10. katında öldürüldü. Ölümüyle herkesi büyük yasa boğan Şaşmaz'ı birinci yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı.

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Atacan, yıllarca birlikte çalıştığı Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak "Seni hep o gülen gözlerinle hatırlayacağım" notuyla paylaştı.