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Plajda Yakınlaştılar!

Plajda Yakınlaştılar!

Plajda Yakınlaştılar!

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Mert Fırat'tan ayrılan Hande Doğandemir, bir hafta önce İstem Yılmaz'dan boşanan futbolcu Burak Yılmaz ile Çeşme'de görüntülendi

Oyuncu Hande Doğandemir, yaz sezonunu Çeşme’de açtı. Arkadaş grubu ile önceki gün bir mekanda eğlenirken objektifler tarafından görüntülenen oyuncu güneşlendikten sonra denize girdi. Denizde bir süre vakit geçirdikten sonra plaja giden oyuncu Hande Doğandemir,  futbolcu Burak Yılmaz ile şezlongda uzun süre sohbet etti.

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