'Pop bitti' diyenlere kapak olsun!
'Pop bitti' diyenlere kapak olsun!
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Şarkıcı Simge, sözü Onurr, müziği de kendisi ve Onurr’a ait olan yeni şarkısı ‘As Bayrakları’nı 5 gün önce yayınlamıştı.
Şarkı, dijital müzik platformlarının listelerine ilk sıradan giriş yaptı.
“Pop müzik bitmez demiştim. İşte kanıtı. Dediğim çıktı. Şarkı bir numarada. ‘Pop bitti’ diyenlere kapak olsun."
Etiketler : Simge, As Bayrakları
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