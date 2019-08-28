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'Pop bitti' diyenlere kapak olsun!

'Pop bitti' diyenlere kapak olsun!

'Pop bitti' diyenlere kapak olsun!

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Şarkıcı Simge, sözü Onurr, müziği de kendisi ve Onurr’a ait olan yeni şarkısı ‘As Bayrakları’nı 5 gün önce yayınlamıştı.

Şarkı, dijital müzik platformlarının listelerine ilk sıradan giriş yaptı.

“Pop müzik bitmez demiştim. İşte kanıtı. Dediğim çıktı. Şarkı bir numarada. ‘Pop bitti’ diyenlere kapak olsun."

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