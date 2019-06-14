Resmen açıkladı! Muriç'e 3 milyon euro...

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, A Spor canlı yayınına katıldı ve transferin gözde ismi Vedat Muriç hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bal, "Vedat için Galatasaray'dan 3 milyon euroluk teklif geldi ancak biz bu fiyata Vedat'ı satmayacağız" dedi.

Yılmaz Bal'ın açıklamaları şöyle:

Galatasaray'ın 3 milyon euroluk teklifi doğru ama biz bu fiyata Vedat'ı satmayacağız.

İki güzide kulübümüz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi var. Yurt dışından bir iki kulüp daha tekliflerini iletti. Biz de Vedat ve ailesiyle beraber durumu takip edip en doğru kararı vereceğiz.

Çaykur Rizespor'un menfaatlerine uygun şartlar oluşmazsa Vedat, gelecek sezon takımda kalacak.

Gençlerbirliği'nden 500 bin euroya almıştık, 10 milyon euro talep ediyoruz.