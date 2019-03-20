Reyting sonuçları belli oldu!

Reyting sonuçları 19 Mart: Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor yarışında kazanan…

Reytingler sonuçları belli oldu, 12 Mart tarihli reyting sonuçları total raporuna göre Kadın dizisi yeni bölümüyle ilk sırada yer aldı. Uzun soluklu dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise sıralamada ikinci oldu. Fox Ana Haber reytinglerde üçüncü sırada yer buldu. İşte 19 Mart tarihli reyting sonuçları...

Televizyon ekranlarında dizilerin reyting yarışı tüm hızıyla sürüyor. 19 Mart tarihli reyting sonuçlarına göre Kadın dizisi total raporunda birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise reyting yarışında ikinci oldu. İşte 19 Mart reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 19 MART TOTAL RAPORU