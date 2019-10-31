Reyting yarışında kazanan belli oldu...

Reyting sonuçları 30 Ekim: MasterChef, Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz ve Kurşun dizisini geride bıraktı

Reyting sonuçlarında dizilerin kıyasıya yarışı sürüyor. Yeni sezon dizilerinin de dahil olmasıyla rekabetin arttığı Çarşamba gününde günü ilk sırada Fatih Portakal ile FOX Ana Haber tamamladı. Hemen ardından ikinci sırada MasterChef Türkiye yer aldı. Afili Aşk üçüncü sırada, Sen Anlat Karadeniz dördüncü, Benim Adım Melek beşinci oldu. Ekranların yeni dizisi Kurşun ise kendine yedinci sırada yer buldu. İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları rekabetin arttığı bugünlerde daha yakından araştırılıyor. 30 Ekim gecesi reyting sonuçlarına göre Fatih Portakal ile Fox Ana Haber birinci, MasterChef Türkiye ikinci, Afili Aşk üçüncü oldu. Günün diğer dizilerinden Sen Anlat Karadeniz dördüncü, Benim Adım Melek beşinci, Kurşun ise yedinci sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 30 EKİM