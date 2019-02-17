Rol arkadaşının eski aşkıyla...

Oyuncu Gökçe Bahadır ile Efe Duru’nun beraberliği geçen aralık ayında noktalanmıştı.

Gökçe Duru’nun, ayrılıktan yaklaşık iki ay sonra Bahadır’ın “Ufak Tefek cinayetler” dizisindeki rol arkadaşı Bade İşçil’le görüşmeye başladığı konuşuluyor. İkilinin geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’ndeki bir İtalyan restoranında baş başa yemek yerken görülmesi de yeni aşk iddialarını güçlendirdi.

