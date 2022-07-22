Şarkıcı Aleyna Tilki, yatak odasında iç çamaşırıyla poz verdi

Geçtiğimiz günlerde kumar oynadığını itiraf eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından "Ben öldüm" notuyla yatak odasında iç çamaşırıyla verdiği bir pozu paylaştı. İç çamaşırlı pozundan dolayı eleştirilen Tilki, "Sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim. Fotoğrafımı 'muhafazakarlık' adı altında eleştirenler hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" karşılığını verdi.

Geçtiğimiz günlerde konser için Kıbrıs'a giden ve kumar oynadığını itiraf eden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İÇ ÇAMAŞIRIYLA POZ VERDİ

3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Tilki, son olarak yatak odasından bir paylaşım yaptı. Tilki, yatak odasında iç çamaşırıyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sunarak "Ben öldüm" notunu düştü. Tilki'nin kısa süredebinlerce beğeni alan paylaşımı sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

ALEYNA'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Fotoğrafı müstehcen bulunduğu için eleştirilen şarkıcı, Twitter'da kendisi için "Biri şuna söylesin cesur olmaz çıplak gezmek değildir" diyen takipçisine cevap vererek şunları yazdı: "Giyinişin hiçbir türlüsü cesaret gerektiren bir şey değildir aslında. Bu durumun cesaret olması gerçeğini toplum yarattı. Hem de yaralayıcı ve suçlu bir şekilde. Ki benim gerçekten temiz bir yerden muhafazakar olanlara saygım derin ve sonsuzdur."

"SAHTE MUHAFAZAKARLARLA İÇ ÇAMAŞIRI PARTİSİ VERMEK İSTERİM"

Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim. Son fotoğrafımı 'muhafazakarlık' adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz. Eğer algınız bir önceki gün bir Türk kadını olarak Billboard'a verdiğim röportajı değil, son fotoğrafıma reaksiyon veriyorsa sizin ilgi alanınız başarı değil, benim iç çamaşırımdı."

"KUMAR OYNAMAYI SEVİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kumar oynamayı sevdiğini itiraf eden Aleyna Tilki, "Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam" dedi.

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