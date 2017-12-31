Şarkıcı Hadise’nin Fransız sevgilisini neden terk ettiği ortaya çıktı
Ayrılığın nedeni ortaya çıktı! Meğer Fransız sevgili...
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Klibinde oynattığı Fransız mankenle aşk yaşayan Hadise'nin mutluluğu kısa sürdü. Hadise, sevgilisini cimriliği yüzünden terk etmiş.
Şarkıcı Hadise, 1 buçuk aydır aşk yaşadığı Fransız sevgilisi, manken Aurelien Muller’den geçen hafta ayrılmıştı. İkilinin ayrılık nedeni para çıktı.
TATİLİN FATURASINI HADİSE’YE ÖDETMEk İSTEMİŞ
Şarkıcı Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibinde Fransız manken Aurelien Muller’le kamera karşısına geçmiş, romantik sahnelerin ardından sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü. Ancak Hadise’nin mutluluğu kısa sürdü.
Muller’in cimriliğinden çok rahatsız olan Hadise, Fransız mankenin son çıkacakları Paris tatilinin faturasını Hadise’ye ödetmeye kalkışması üzerine ayrılık kararı aldı.
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