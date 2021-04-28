Şarkıcı Yeliz: Özcan Deniz'le büyük aşk yaşadık

Kamuoyunda 'Şarkıcı Yeliz' olarak bilinen Fatma Yeliz Eker, Özcan Deniz'le büyük aşk yaşadıklarını ve Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldıklarını söyledi. Eker, başından geçen bir evliliği anlatırken de "Psikopatlık derecesinde şiddet ve işkence gördüm" dedi.

Şarkıcı Fatma Yeliz Eker, kendisine dair merak edilenlerle ilgili olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Burada eski okul arkadaşı Ufuk Deveci'yle evliliği hakkında konuşan Eker, "Bir sürü şey öğrendim ama çok ağır bedeller ödeyerek öğrendim. Şimdi kadına şiddet deniyor ya, ben çok ağır bedeller ödedim. Psikolojik ve fiziksel olarak büyük bedeller ödedim" dedi. Eker, şöyle devam etti:

"Yasaklı madde kullanıyordu o zaman. İki evlilik yaptım ikisi de öyleydi. Tabii onu içince noluyor bilmiyorum. Kendi kurduğu hayaliyle bir sürü psikopatlık derecesinde şiddet ve işkence gördüm. Eskiden hiç anlatamıyordum. Zaten rahmetli oldu. Benim o kadar şahane bir ailem vardı ki. Babacığım, annem. Benim annemin babamın evini de kurşunladı. Benim her şeyimi aldı elimden çalışamayayım diye. Hiçbir yerde iş bulamaz oldum, iş vermediler bana.

'Boşandıktan sonra da uzun zaman doktorlara gittim'

O kadar mücevherim vardı ki hepsini aldı. Kaçamıyorum, evden dışarı çıkamıyorum. Anne-baba lafı dinlemeyiz ya; hep bana bunu söylediler. Mesela İstanbul'da bir gece evden kaçtım. O kadar kötüydüm ki hastaneye yatırdılar beni, sinir sistemin bitmişti. Korkunç durumdaydım, sokağa falan çıkamazdım. Boşandıktan sonra da uzun zaman doktorlara gittim. Korkudan devamlı yutkunmaktan nefes borum küçülmüş. Ben bir korkuda heyecanda tıkanırım hemen. Kolonyayı da duyduğum zaman bile nefes alamıyorum, çok kolonya kullanırdı."

'Hiç habersiz mahkemeye verdim'

"Benim şöyle bir huyum vardır. Sen bana yaparsın, yaparsın. Ama hiçbir şey yoktur ben birden keserim. Hiç habersiz mahkemeye verdim. Bütün raporları verdim, polisle işbirliği yaptım. Yakalattım, mahkememiz oldu, hapse girdi. Ondan sonra boşandım" diyen Eker, devamında "O dönem Gülhane Konserleri olurdu. Çıkacağım zaman telefon geldi 'Çıktığın zaman vurulacaksın' diye. Çok korkuyla yaşadım ama bir müddet sonra bir deli kuvveti geldi bana beyin olarak ve ruh olarak. Allah'ıma sığındım ve ne korku ne bir şey" ifadesini kullandı.

'Özcan Deniz'le Hilmi Topaloğlu yüzünden ayrıldık'

Eker, meslektaşı Özcan Deniz'le ilişkisini de anlattı. "Çok aşık oldum. Büyük aşk yaşadık. 12 gün evden çıkmadık. Ben çalışıyordum, gece dönüyordum. O bekliyordu beni. Sonra ayrıldık. Çünkü o yeni çıkıyordu piyasaya" diye konuşan Eker, şunları kaydetti:

"Şimdiki gibi rahat değildi o zaman. Rahmetli Hilmi Topaloğlu, 'Sen daha yolun başındasın. Kendinden 10 yaş büyük kadınla niye berabersin' falan... Onun için ayrıldık. Ben ayrıldığım zaman babamı çağırmıştım. Orada babamın dizine yatıp 'Baba çok acı çekiyorum' dediğimi hatırlıyorum."

sputniknews.com