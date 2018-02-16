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  3. Seda Sayan kuliste fenalaştı!
Seda Sayan kuliste fenalaştı!

Seda Sayan kuliste fenalaştı!

Seda Sayan kuliste fenalaştı!

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Şu sıralar Show TV ekranlarında gündüz kuşağı programı sunan Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı serum takılı fotoğrafı sevenlerini korkuttu.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan sosyal medya hesabından sevenlerini korkutan bir fotoğraf paylaştı.
 
KULİSTE FENALAŞTI
 
Ünlü şarkıcı Show Tv'de gündüz kuşağında yayınlanan programına hazırlanırken kuliste fenalaşınca serum takıldı.
"SERUM ALIP PROGRAMA HAZIRLANIYORUM"
 
Sayan, sevenlerini üzen ve korkutan fotoğrafın altına "Stüdyoda serum alıp programa hazırlanıyorum dikkat edin herkes hasta' notunu düştü.
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