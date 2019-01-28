Sefa Doğanay'a ölüm tehdidi
Sefa Doğanay'a ölüm tehdidi
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Komedyen Sefa Doğanay, hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu. Doğanay "Beni saplantı haline getirmiş" dedi.
Bakırköy Adalet Sarayı’na giden Sefa Doğanay, sosyal medya üzerinden takipçisi olan Kudret T. hakkında taciz ve tehdit suçundan suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Komedyen, ''Sosyal medyadan beni iki yıldır çok rahatsız ediyor. Saplantı haline getirmiş. İş ölüm tehditlerine varınca savcılığa gelmek zorunda kaldım'' dedi.
Etiketler : Sefa Doğanay, hayran, tehdit
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