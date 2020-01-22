Serdar Ortaç 1 milyon TL'lik kuralını bozdu

Şarkılarını her zaman kendi yazan herkese beste veren ve “Başkasının şarkısını 1 milyon verseler okumam" diyen Serdar Ortaç, Caroline Yılmaz’ın şarkısını okuyacak.

Serdar Ortaç, hem Türkan Şoray’a benzerliği, hem de Sezen Aksu’dan aldığı ‘Kusura Bakma’ şarkısıyla adını duyuran Caroline Yılmaz ile el ele verdi. Popçu, Caroline Yılmaz’ın söz ve müziğine imza attığı bir şarkıyı seslendirecek. Üstelik meslektaşı ile düet yapıp klip çekecek.

'Hatırı büyük'

Serdar Ortaç, “1 milyon lira verseler başkasının şarkısını okumam ama Caroline’in yeteneğine güveniyorum. Hatırı da büyük” diye konuştu.