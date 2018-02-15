Serenay Sarıkaya'dan o iddialara çok sert yanıt!

Müzik, komedi, dans ve teknolojiyi bir araya getiren performans grubu 'Blue Man Group' önceki gece Zorlu PSM’de sahne aldı. Serenay Sarıkaya da gösteriyi izleyen isimlerden oldu.

Gösteriden en son çıkan Serenay Sarıkaya da asabi halleriyle dikkat çekti. Son çıkan uçak krizi sorularına daha da sinirlenen Serenay Sarıkaya, “Gördüğünüz gibi İstanbul'dayım. Bir yere gittiğim yok. Uçak krizi de yok. Şimdi konuşmak istemiyorum” diyerek hızlı adımlarla Zorlu PSM'den ayrıldı.

SERENAY SARIKAYA'NIN UÇAK KRİZİ OLAYI NE?

Oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Kerem Bürsin 10 gün önce Amerika'ya gitti.

Çifti uçakta hayranları rahat bırakmamış. Yolculuk boyunca sürekli fotoğraf çektirmek istemişler.