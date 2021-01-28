Serenay Sarıkaya'nın paylaşımı olay oldu! 'Bu ne hal?'

Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, yakın arkadaşı Ezgi Mola ile yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulmuştu.



Şimdilerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Sarıkaya, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola ile bir karesini yayınlayan güzel oyuncu, efektle şişmanlaştırılmış hallerini yayınladı.Ezgi Mola ile Serenay Sarıkaya'yı görenler "Bu ne hal?" demeden edemedi.