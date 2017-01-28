Seren'den Engin Akyürek İtirafı...

Adı bir dönem Engin Akyürek ile anılan Seren Serengil kafaları karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şarkıcı, Engin Akyürek'in bu karesini Instagram hesabından 'my love' yazısıyla paylaştı.

Serengil'in bu paylaşımı bazı takipçileri tarafından aşk itirafı olarak yorumlandı.

Ancak Seren Serengil konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Engin Akyürek'in hayranıyım. İyi bir insan ve onu seviyorum. Nasıl bazı hayranları onu seviyorsa ben de onu öyle seviyorum. Başka bir şey yok"