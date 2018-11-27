Şeyma Subaşı mesajı tişörtüyle verdi

Acun Ilıcalı'yla 1 yıllık evliliğini bitiren Şeyma Subaşı'nın, Adliyeye gelirken giydiği tişörtteki yazı dikkat çekti. Subaşı, "Dünyada görmek istediğin değişim sen ol" mesajını verdi.

9 yıllık aşklarına dün nokta koyan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, gündemin en çok konuşulan iki simi oldu. 1 yıllık evliliklerini bitirmek için dün Silivri Adliyesi'ne gelen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın hal ve tavırları çok konuşuldu. Acun Ilıcalı'nın yüzünün düşük olduğu gözlemlenirken, Şeyma Subaşı'nın giydiği tişörtün üzerinde yazan yazı ise dikkat çekti.

"DÜNYADA GÖRMEK İSTEDİĞİN DEĞİŞİM SEN OL"

Şeyma Subaşı'nın beyaz tişörtünde İngilizce şu yazılıydı: Dünyada görmek istediğin değişim sen ol.

Acun Ilıcalı yine siyahı tercih etmişti. Çiftin 14 ay süren evliliği 8 dakikada bitti.