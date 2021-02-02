Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinin lüks aracıyla hava attı! Sosyal medyayı sallad

Yaptığı paylaşımlara adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Subaşı sevgilisinin lüks aracıyla hava atınca sosyal medyada olay oldu.

İtalyan sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına hız verdi.

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