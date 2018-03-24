Şeyma Subaşı Patron Oluyor!

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Bebek'te tamamen kendi tarzı bir kafe açacağını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Bebek'te tamamen kendi tarzı bir kafe açacağını duyurdu.

Subaşı, instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, "İşte beni diğer heyecanlandıran iş arkadaşlar. Tamamen kendi tarzım bir cafe açıyorum" notunu yazdı.