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Şeyma Subaşı Patron Oluyor!

Şeyma Subaşı Patron Oluyor!

Şeyma Subaşı Patron Oluyor!

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Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı, Bebek'te tamamen kendi tarzı bir kafe açacağını duyurdu.

Şeyma Subaşı, hazırladığı salatanın fotoğrafını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

 

Subaşı, instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, "İşte beni diğer heyecanlandıran iş arkadaşlar. Tamamen kendi tarzım bir cafe açıyorum" notunu yazdı.

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