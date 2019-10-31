Sıla ile Hazer Amani evleniyor!
Sıla ile Hazer Amani evleniyor!
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Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile 9 aydır aşk yaşadığı ünlü şef Hazer Amani’nin evlilik hazırlıklarına başladığı iddia edildi.
Sıla-Hazer Amani çiftinin bir AVM’deki dekorasyon mağazasından alışveriş yaparken görüntülenmesi, yakın çevrelerine “Her an sürpriz yapabiliriz” şeklindeki sözleri, 'evlilik' iddialarını güçlendirdi. Ünlü çiftin, bir ay içinde nikah masasına oturacağı konuşuluyor.
Etiketler : Sıla Gençoğlu, Hazer Amani, evlilik
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