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Sıla ile Hazer Amani evleniyor!

Sıla ile Hazer Amani evleniyor!

Sıla ile Hazer Amani evleniyor!

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile 9 aydır aşk yaşadığı ünlü şef Hazer Amani’nin evlilik hazırlıklarına başladığı iddia edildi.

Sıla-Hazer Amani çiftinin bir AVM’deki dekorasyon mağazasından alışveriş yaparken görüntülenmesi, yakın çevrelerine “Her an sürpriz yapabiliriz” şeklindeki sözleri, 'evlilik' iddialarını güçlendirdi. Ünlü çiftin, bir ay içinde nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

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