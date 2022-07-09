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Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evlenmişti! Müge Anlı'dan evliliği sonrası ilk hamle

Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evlenmişti! Müge Anlı'dan evliliği sonrası ilk hamle

Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla evlenmişti! Müge Anlı'dan evliliği sonrası ilk hamle

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Müge Anlı'dan evliliği sonrası ilk hamlede bulundu. Müge Anlı, kişisel Instagram hesabında soyadının yanına eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun soyadını ekledi.

Müge Anlı final öncesi canlı yayında evleceğini açıklayınca gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı haberi "Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru" demişti.

Açıklamadan kısa süre sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı düğünden tek kare bile paylaşmayınca herkesin merakını artırmıştı.

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Müge Anlı'dan düğün sonrası ilk hamle geldi. Müge Anlı, kişisel Instagram hesabında soyadının yanına eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun soyadını ekledi.

mynet.com.tr

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