Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, bebek sevinci yaşadı. 'Lalin' isminde kızları bulunan çiftten Kobal, ikinci kez kız bebek dünyaya getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal bugün doğum yaparak ikinci kez annelik heyecanını yaşadı.

İkinci kızını dünyaya getiren 34 yaşındaki Kobal’ın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2016 yılında evlenen oyuncu çiftin 1,5 yaşında Lalin adlı bir kızları var.

Kenan İmirzalıoğlu geçen günlerde kızının adıyla ilgili sorulara, “İsim konusu belli olmadı arkadaşlar” sözleriyle yanıt vermişti.

Öte yandan Sinem Kobal’dan Anneler Günü’nde sürpriz paylaşım gelmişti.

Oyuncu, karnı burnunda pozunu ilk kez sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kobal, yeşil elbisesiyle objektif karşısına geçmişti.

sözcü.com.tr