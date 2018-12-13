"Sirke ile yıkanıyorum"

Bizim Hikaye dizisiyle ekranda olan Hazal Kaya yaptığı itiraf ile şaşırttı! Kaya batıl inançlarının çok olduğunu söyledi ve sirkeyle evini sildiğini söyledi.

“Bizim Hikaye” dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hazal Kaya’dan şaşırtan bir itiraf geldi.

Güzel oyuncu Hazal Kaya bir dergiye verdiği röportajda batıl inançlarının olduğunu aktaran Hazal Kaya, kendisini ve köpeklerini sirke suyuyla yıkadığını aktardı.

BATILIM ÇOK!

Hazal Kaya sirkeyle ev sildiğini batılının çok olduğunu söyledi.

Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden güzel oyuncu, ayrıca adaçayının da gücüne inandığını aktardı. Kaya adaçayını yaktığını, içtiğini ifade etti.