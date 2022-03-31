Sırra kadem basan Sedat Peker'den haber var! Eşi, 50 saniyelik video paylaştı

Türkiye'de "Suç örgütü liderliği" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Youtube'de yayınladığı videoların ardından sessizliğe gömülmüştü. Geçtiğimiz haftalarda eşinin fotoğrafını paylaşan Özge Peker, bu sefer de kızlarının doğum gününden 50 saniyelik bir videoyu takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolar nedeniyle günlerce konuşulmuştu. Video yayınlamayı bırakan Peker, bir süre önce de tamamen sosyal medya ile iletişimini kesti. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bilinen Peker'den uzun süredir haber alınamıyordu.

EN SON AİLESİYLE BİRLİKTE GÖRÜLMÜŞTÜ

En son Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından eşinin bir fotoğrafını paylaşmıştı. Peker ailesi bu fotoğrafın ardından bir kez daha sessizliğe büründü.

KIZININ DOĞUM GÜNÜ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Özge Peker bu sefer de Instagram hesabı üzerinden küçük kızlarının doğum günü anlarına ilişkin videoyu paylaştı. Videoda, aile üyelerini bir arada oldukları görüldü. Videoda, Peker'in küçük kızının doğum gününü kutlaması nedeniyle mutlu olduğu izleniyor.

SEDAT PEKER HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İddianamede kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis isteniyor. Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istenmesine yol açan olay ise Cahit Çetin'in 31 Ağustos 2017'de İstanbul Çekmeköy'de silahla vurularak öldürülmesi olarak belirtiliyor.

Peker'in 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme" suçundan 250 yıldan 360 yıla, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla, üç mağdura yönelik "tefecilik" suçundan 6 yıldan 18 yıla, iki kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8 aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

VİDEOLARI BÜYÜK TARTIŞMA YARATMIŞTI

Peker, yurt dışına çıktıktan sonra YouTube hesabından yayınladığı videolarla Türkiye'de tartışmalara yol açmıştı. Birkaç ülke değiştirdikten sonra BAE'ye giden Peker'in oradan yaptığı paylaşımlar Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve videolardaki iddialar tartışmalara yol açmıştı. Daha sonra Peker'in videoları sonlanmış, bunu Türkiye'nin baskısıyla BAE'nin talep ettiği öne sürülmüştü. Peker'in YouTube videolarının sonlanmasının ardından bir süre daha devam eden Twitter paylaşımları da Kasım sonunda durmuştu.

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