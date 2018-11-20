Son dakika kararı!

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Fenerbahçeli taraftarlar Trabzon'da yok!
Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun kararına göre, Süper Lig'in 13.haftasında 25 Kasım Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.
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